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Синоптик Тишковец: в Подмосковье ожидаются туманы с видимостью менее 1 км

Синоптик Тишковец: в Подмосковье ожидаются туманы с видимостью менее 1 км

Очаги туманов могут появиться в Московской области в выходные, а дневная температура поднимется до +19 градусов.

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