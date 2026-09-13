Boeing и Airbus до такого пока не додумались: китайские пассажирские самолеты COMAC будут собирать гуманоидные роботы

Возможно, роботы будут допускать меньше брака Китайская авиастроительная корпорация COMAC планирует использовать человекоподобных роботов при производстве крупных пассажирских самолетов.
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