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Boeing и Airbus до такого пока не додумались: китайские пассажирские самолеты COMAC будут собирать гуманоидные роботы

Boeing и Airbus до такого пока не додумались: китайские пассажирские самолеты COMAC будут собирать гуманоидные роботы

Возможно, роботы будут допускать меньше брака Китайская авиастроительная корпорация COMAC планирует использовать человекоподобных роботов при производстве крупных пассажирских самолетов.

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