Skillbox и «Яндекс Практикум» возглавили топ по показателю NPS

Согласно оценке уровня удовлетворенности и лояльности пользователей российских образовательных онлайн-платформ, лидерами по этому параметру стали Skillbox (64 пункта) и «Яндекс Практикум» (аналогичный показатель).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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