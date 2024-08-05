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В России почти на 10% снизился импорт мотошин

В России почти на 10% снизился импорт мотошин

По данным ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), общий объем предложения шин для мотоциклов в России в первой половине 2024 года составил 437 тысяч покрышек против 431 тысяч в аналогичном периоде прошлого года.

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