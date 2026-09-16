Листья привычного растения оказались полезны для сердца и сосудов

Листья облепихи могут содержать вещества, потенциально полезные для сердца, сосудов и обмена веществ.
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