Дранга познакомил Муцениеце с родителями, Киркоров лишит детей финансовой поддержки, а у Волочковой новый избранник

БЫВШАЯ ЖЕНА БАШАРОВА ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУБывшая жена Марата Башарова хочет к нему вернуться.Артист поведал: Елизавета Шевыркова, которой когда-то в пылу ссоры он разбил нос, прислала сообщение с вопросом: "А может быть, вернём всё сначала?".