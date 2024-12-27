Дранга познакомил Муцениеце с родителями, Киркоров лишит детей финансовой поддержки, а у Волочковой новый избранник

БЫВШАЯ ЖЕНА БАШАРОВА ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУБывшая жена Марата Башарова хочет к нему вернуться.Артист поведал: Елизавета Шевыркова, которой когда-то в пылу ссоры он разбил нос, прислала сообщение с вопросом: "А может быть, вернём всё сначала?".
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