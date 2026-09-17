Что такое шовинизм и что о нем нужно знать школьникам

Особенно если они готовятся к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию фото: skynesher/Getty ImagesПродолжаем отвечать на вопросы, которые старшеклассники часто задают голосовому помощнику Алисе.
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