О нашей работе можно судить не по нашим словам, а по отзывам тех, кому мы помогаем, с кем вместе приближаем Победу.
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О нашей работе можно судить не по нашим словам, а по отзывам тех, кому мы помогаем, с кем вместе приближаем Победу.