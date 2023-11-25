Аналитики выяснили, что 30 % россиян планируют лично поздравить женщин с Днем матери

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Аналитики «Авито Работы» провели исследование, по результатам которого стало известно, что 30 % работающих россиян планируют приехать и вживую поздравить матерей с праздником.
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