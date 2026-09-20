МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киевский режим и страны Евросоюза рьяно "натаскивают" молодежь на идеи неонацизма, и есть вопрос, хватит ли ей "сопротивляемости" и иммунитета к этим нарративам.
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