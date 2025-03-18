Полузащитник «Марселя» и сборной Франции Адриен Рабьо, с 2012 по 2019 год выступавший за «ПСЖ», отреагировал на оскорбления фанатов парижского клуба во время матча между клубами во французской столице (3:1 в пользу «ПСЖ»).