Вот и прозвенел долгожданный Последний звонок для наших выпускников! Это важный день, который останется в памяти на долгие годы.
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Вот и прозвенел долгожданный Последний звонок для наших выпускников! Это важный день, который останется в памяти на долгие годы.