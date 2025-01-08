Зеленский собирается на саммит «Рамштайн» в Германию, где будет «добиваться» новых поставок систем ПВО Глава киевского режима собирается с визитом в Германию.
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Зеленский собирается на саммит «Рамштайн» в Германию, где будет «добиваться» новых поставок систем ПВО Глава киевского режима собирается с визитом в Германию.
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