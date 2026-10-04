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Историк Володихин объяснил причины сокрытия средневековых кладов

Историк Володихин объяснил причины сокрытия средневековых кладов

Состав найденных археологических ценностей указывает на цели их сокрытия: бытовые украшения прятали в военное время для спасения имущества, а монеты закапывали как военную добычу или подношение богам.

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