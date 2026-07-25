В Ростовской области пять человек ранены в результате воздушной атаки

Четыре человека получили ранения в Ростове-на-Дону и один в Красносудинском районе Ростовской области в результате ракетной и беспилотной атаки в ночь на 25 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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