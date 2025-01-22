Ананко о топ-5 РПЛ: «Назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ. В сборной играет Осипенко, а из молодых и выделить некого»

«Мы часто слышим реплики: неужели в такой большой стране нельзя набрать сильных футболистов? А теперь возьмите пять первых команд РПЛ — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — и назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ.
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