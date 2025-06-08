Мужчине отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Гражданину Украины вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства за контакт с Вооруженными силами Украины и намерение шпионить за камчатскими военнослужащими.
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