Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мужчине отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Гражданину Украины вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства за контакт с Вооруженными силами Украины и намерение шпионить за камчатскими военнослужащими.

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