Мужчине отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за военными на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Гражданину Украины вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в получении российского гражданства за контакт с Вооруженными силами Украины и намерение шпионить за камчатскими военнослужащими.