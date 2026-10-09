Туриндустрия Приволжья представит туристические возможности Санкт-Петербурга

С 13 по 15 октября 2026 года представители туриндустрии Санкт-Петербурга продолжат серию презентаций туристских возможностей Северной столицы, посетив три крупнейших города Приволжского федерального округа — Пермь, Уфу и Оренбург.
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