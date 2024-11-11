В США опровергли наличие у Трампа «списка мести»

Член Палаты представителей Конгресса США Байрон Дональдс опроверг наличие у избранного президента Дональда Трампа «списка мести», состоящего из людей, которым он планирует отплатить после возвращения в Белый дом.
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