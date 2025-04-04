В НХЛ сравнили подготовку к рекорду Овечкина с финалом Кубка Стэнли

Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) готовится к будущим матчам клуба «Вашингтон Кэпиталз», в которых российский капитан и нападающий команды Александр Овечкин может побить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, как к играм плей-офф Кубка Стэнли.