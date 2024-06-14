Старая фотография вызывает новые дебаты: Таинственные ямы скрывают тайны внеземной жизни на Марсе? Максим МорозовМарс является домом для нескольких интригующих кратеров, которые привлекли внимание ученых и любителей космоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии