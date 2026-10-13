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Почти полсотни беспилотников сбили на подлете к Москве

Почти полсотни беспилотников сбили на подлете к Москве

Вечером 12 и ночью 13 октября ВСУ направили десятки беспилотников к Москве. По данным на 03.37 по московскому времени, средства ПВО сбили 48 дронов.

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