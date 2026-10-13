Почти полсотни беспилотников сбили на подлете к Москве

Вечером 12 и ночью 13 октября ВСУ направили десятки беспилотников к Москве. По данным на 03.37 по московскому времени, средства ПВО сбили 48 дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым