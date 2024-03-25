Подруга принцессы Дианы заявила, что Кейт Миддлтон убита во время жертвоприношения Елена ГалицкаяНедавно мир облетели шокирующие слухи о состоянии здоровья принцессы Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике уже более 80 дней.