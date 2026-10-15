Вечером 14 октября на трассе Р-254 «Иртыш» водитель ВАЗ-2121 при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco, после чего легковушку отбросило на попутный «Валдай».
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