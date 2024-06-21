Йогин Константинов: йога помогает сохранить ум и память в пожилом возрасте

Некоторые научные статьи утверждают, что йога помогает отодвинуть деменцию. Как рассказал "Газете.Ru" йогин директор Московского Аштанга Йога Центра, авторизованный преподаватель аштанга йоги традиции Шри К.
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