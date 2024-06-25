Шведская EB Studio поможет Archetype в создании научно-фанастической ролевой игры Exod...

Шведская EB Studio поможет Archetype в создании научно-фанастической ролевой игры ExodusArchetype Entertainment сообщает, что EB Studio, шведская студия совместной разработки с опытом создания захватывающих игровых сред, является одним из партнеров по совместной разработке, ответственных за воплощение мира Exodus в жизнь.
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