Шведская EB Studio поможет Archetype в создании научно-фанастической ролевой игры Exod...

Шведская EB Studio поможет Archetype в создании научно-фанастической ролевой игры ExodusArchetype Entertainment сообщает, что EB Studio, шведская студия совместной разработки с опытом создания захватывающих игровых сред, является одним из партнеров по совместной разработке, ответственных за воплощение мира Exodus в жизнь.