Налоговые изменения, приводящие к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны в бюджетном пакете на 2027–2029 годы, заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов 19 октября на пресс-конференции.
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