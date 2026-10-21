В очередных матчах Фонбет Чемпионата КХЛ « Металлург » примет « Салават Юлаев », « Ак Барс » сыграет дома с « Торпедо », ЦСКА встретится в дерби со «Спартаком».
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