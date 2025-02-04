Суд обязал ЕС выплатить компании Intel €515 млн за отменённый штраф 2009 года Intel п...

Суд обязал ЕС выплатить компании Intel €515 млн за отменённый штраф 2009 годаIntel получила от Евросоюза выплату в размере €515,55 млн ($536 млн) в качестве процентов за просрочку платежа после успешной апелляции компании против штрафа в размере 1 млрд евро, наложенного более 10 лет назад за антиконкурентную практику.