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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Суд обязал ЕС выплатить компании Intel €515 млн за отменённый штраф 2009 года Intel п...

Суд обязал ЕС выплатить компании Intel €515 млн за отменённый штраф 2009 года Intel п...

Суд обязал ЕС выплатить компании Intel €515 млн за отменённый штраф 2009 годаIntel получила от Евросоюза выплату в размере €515,55 млн ($536 млн) в качестве процентов за просрочку платежа после успешной апелляции компании против штрафа в размере 1 млрд евро, наложенного более 10 лет назад за антиконкурентную практику.

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