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Прощай, Байден. У президента Америки остался последний шанс "спасти" страну. Будет больно, но альтернативы нет

Прощай, Байден. У президента Америки остался последний шанс "спасти" страну. Будет больно, но альтернативы нет

© AP Photo / Domenico Stinellis Немощность Байдена поставила под угрозу страну, пишет NYT. Действующий президент не в состоянии победить Трампа и его зловещие планы.

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