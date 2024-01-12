Скорейшее возведение значимых объектов. Исаченко о развитии Могилева и Бобруйска.

Анатолий Исаченко10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тема развития Могилева и Бобруйска стала одной из приоритетных на встрече председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА.
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