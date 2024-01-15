Жители Алматинской области встали на защиту своего акима. ВИДЕО

Жители села Панфилово в Талгарском районе вышли на улицу в поддержку акима, передает inAlmaty.kz. Среди населения начала распространяться информация о том, что акима хотят уволить после жалобы некой активистки.
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