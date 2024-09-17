Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к скорейшим переговорам с Россией

Сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и экс-участник гонки за пост главы американского государства Роберт Кеннеди-младший призвали Белый дом немедленно начать прямые переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии