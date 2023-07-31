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Попырин – Вавринке: «Стэн, ты легенда нашего спорта. Люблю тебя и твою любовь к теннису»

«Это невероятная честь – играть в финале против Стэна. Я вырос, наблюдая за его игрой, за матчами Роджера, Рафы и Новака.

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