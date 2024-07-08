С 8 июля вступают новые, жесткие правила для владельцев участков Юлия ЧелкановаСогласно действующему законодательству, участки земли, предназначенные для жилищного или дачного строительства, садоводства или огородничества, должны быть задействованы в течение трех лет.
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