Мариуполь, «Азовсталь»: Куда девались натовские генералы?

До того, как 2 439 украинских оккупантов, прятавшихся в подземельях меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен, считалось, что вместе с ними может находиться до 400 граждан иностранных государств, в том числе военные в генеральских званиях.