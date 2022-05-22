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Мариуполь, «Азовсталь»: Куда девались натовские генералы?

Мариуполь, «Азовсталь»: Куда девались натовские генералы?

До того, как 2 439 украинских оккупантов, прятавшихся в подземельях меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен, считалось, что вместе с ними может находиться до 400 граждан иностранных государств, в том числе военные в генеральских званиях.

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