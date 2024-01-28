Шестилетняя девочка пряталась за шторой пока мигрант убивал близких: "Привезите бинты, мама еще жива". - "Новость" от 2020 года

Интересная жизнь с Vera Star Когда в сети появилась эта шокирующая новость, многие просто не могли подобрать слов, что бы описать всё то негодование которое они испытали читая строки последней криминальной сводки с участием очередного изувера-мигранта.
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