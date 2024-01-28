Медвежий угол
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Медвежий угол

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Шестилетняя девочка пряталась за шторой пока мигрант убивал близких: "Привезите бинты, мама еще жива". - "Новость" от 2020 года

Шестилетняя девочка пряталась за шторой пока мигрант убивал близких: "Привезите бинты, мама еще жива". - "Новость" от 2020 года

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Сказать что-то &quot;в заключениИ&quot; вправе человек, лишенный свободы. Если речь идет о завершении, пиши &quot;в заключениЕ&quot;.
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1 час.
ВВ
Виктория Виктория
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29 мин.
И
Ирина
Это КАК на деле? Мне 64. Мне с ножом ходить? Хоть с тремя ножами пойду - гастарбайтера только насмешу. А детям тоже на себя уповать? А девушкам русским, которых насилуют бабуины кишлачные?
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16 мин.

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