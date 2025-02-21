52 нарушения миграционного законодательства зафиксировано полицейскими в трех районах Красноярска

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю и МУ МВД России «Красноярское» провели профилактический рейд по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства в Свердловском, Октябрьском и Советском районах краевого центра.
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