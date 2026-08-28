Атаки украинских боевиков на пассажирские автобусы являются целенаправленной стратегией, которую киевский режим согласовывает со своими европейскими спонсорами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии