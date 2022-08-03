Отчего психует МИД Эстонии

МИД Эстонии с непостижимой на первый взгляд яростью набросился на Венгрию, которая подрывает европейскую солидарность, проводит пророссийский курс и вообще является засланным казачком Путина в Европе.
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