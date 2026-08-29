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Татар-информ

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Победители хакатона «Татар.Бу» представят свои стартапы на Kazan Digital Week

Победители хакатона «Татар.Бу» представят свои стартапы на Kazan Digital Week

Объявлено начало регистрации участников на хакатон «Татар.Бу» имени профессора Р.Г. Бухараева, посвященный разработке IT-решений для популяризации татарского языка и культуры, сообщают организаторы.

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