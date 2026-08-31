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Власти ряда стран Европы советуют своим гражданам не приезжать на Украину

Власти ряда стран Европы советуют своим гражданам не приезжать на Украину Российские удары по объектам на украинской территории существенно усилились в последнее вр.

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