Валиева впервые после вердикта CAS о дисквалификации вышла на лёд

Сочи, Краснодарский край, 23 июля, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева вышла на лёд впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации спортсменки.
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