Путин дал мандат на развитие Дальнего Востока - Трутнев

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Дальний Восток признан Путиным национальным приоритетом, что открывает пути для его развития.
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