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Газета.ру

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Депутат Сон Ён Гиль учил русский язык во время заседания парламента Южной Кореи

Депутат Сон Ён Гиль учил русский язык во время заседания парламента Южной Кореи

Депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей партии Сон Ён Гиль занимался изучением русского языка во время заседания парламента.

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