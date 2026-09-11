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Царьград

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Суд отстранил от выборов кандидата от «Новых людей» Липина

Суд отстранил от выборов кандидата от «Новых людей» Липина

Шелеховский районный суд снял Сергея Липина, кандидата от «Новых людей», с муниципальных выборов в Иркутской области по иску КПРФ.

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