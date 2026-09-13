Петропольский рассказал о низкой эффективности труда в России

Алексей Петропольский из «Опоры России» заявил, что русские работают много, но неэффективно. Ключевыми факторами он назвал низкую оплату и организацию труда.
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