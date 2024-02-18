В Хабаровске устроили облаву на нелегальных мигрантов

Неожиданный рейд был проведен в Хабаровске сотрудниками ФСБ, полиции и росгвардейцами, с акцентом на проверку законности пребывания мигрантов на территории России, а также выявление лиц, которым были высланы повестки в военкомат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии