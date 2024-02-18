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В Хабаровске устроили облаву на нелегальных мигрантов

В Хабаровске устроили облаву на нелегальных мигрантов

Неожиданный рейд был проведен в Хабаровске сотрудниками ФСБ, полиции и росгвардейцами, с акцентом на проверку законности пребывания мигрантов на территории России, а также выявление лиц, которым были высланы повестки в военкомат.

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