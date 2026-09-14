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ladyTravel Club

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Реконструкцию аэропорта в Йошкар-Оле завершат в конце 2027 года

Строительство взлетно-посадочной полосы ведется в соответствии с графиком.

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