Челябинцы рассказали, как увеличивают пенсию своих родителей

За 10 лет ситуация с материальной помощью в семье в корне поменялась.Аналитики IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob спросили челябинцев, помогают ли они финансово своим родителям и какими суммами.
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